Onlar Ermiş Muradına - En Güzel Türk Masalları kitabında skandal: Baba kızına göz koydu, ensest ilişki meşru gösterildi!

Çocuklar için hazırlanan ve masum masalların olması beklenen Onlar Ermiş Muradına - En Güzel Türk Masalları adlı kitapta yer alan ifadelerin skandal niteliğinde olduğu ortaya çıktı. Kitapta yer alan masallardan bir tanesinde baba ile kız çocuğu arasındaki ilişki meşru gösterilmek istenirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kitapla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

VATANDAŞIN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Konya'da Karatay Akademi Yayınlarınca basılarak okurlara sunulan Onlar Ermiş Muradına - En Güzel Türk Masalları kitabında, 'Sandık' isimli masalda yer alan müstehcen, çocuk istismarı ve ensest içerikli ifadeler sebebiyle HEMPA Çocuk Derneği, kitabın yazarı, editörü ve yayın koordinatörü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Bir okurun, Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları isimli kitap hakkında şikayette bulunmasının ardından çocuk istismarına karşı verdiği mücadele ile bilinen HEMPA Çocuk Derneği harekete geçti. HEMPA Çocuk Derneği'ne ulaşan vatandaş, "Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları" adı verilen çocuk kitabında yer alan "Sandık" adlı hikayede "baba ve kız" arasındaki evliliğin meşru gösterildiğini aktardı.

2015'TE BASILDI, TEKRAR BASKISI YAPILMADI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan HEMPA Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, tepkiler üzerine hepimizin bildiği ulusal çaptaki online satış sitelerinin, kitabın satıştan kaldırıldığıyla ilgili geri dönüşler yaptığını belirterek "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri de hemen harekete geçerek ilgili kitap hakkında inceleme başlattıklarının bilgisi verdi. Bu süreçte kitabı basan yayınevi de bize ulaştı. Kitabın 2015 yılında basıldığını, tekrar baskısının yapılmadığını söylediler." şeklinde konuştu.

6 BİNDEN FAZLASI İMHA EDİLDİ

Sorun üzerine kitabın tamamının, dağıtımcılar ağıyla piyasadan toplandığı konusunda bilgi verdiklerini aktaran Duruay, ilk aşamada 5.424 ikinci aşamada 837 olmak üzere toplamda altı binden fazla kitabın imha edildiğine ilişkin resmi evrakların kendilerine ulaştığını kaydederek, "Temennimiz o ki, bir daha böyle kitaplar yazılmasın, basılmasın. Bu durum bir kez daha gösterdi ki, sosyal medyada bir içeriği paylaşmak, yorum yapmak boşu boşuna değil. Tepkimizi duyan, sesimize kulak veren birileri var."