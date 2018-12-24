Onlar sokak basketbolunun şampiyonları

Esenler'de 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı. Şampiyonlar, ödüllerini AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Esenler Kaymakamı Adil Karataş ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun elinden aldı.

Esenler Belediyesi'nin, "Esenler'de Basketbol, Spor Yap Bol Bol" sloganıyla gerçekleştirdiği, 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda final maçları oynandı. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen turnuvanın final etabı, Pazar günü oynanan müsabakalarla başladı. Turnuva, "Veteran Erkekler', "Genç Erkekler', "Bayanlar" kategorilerinde 113 takım, 224 resmi müsabaka, 100'ün üzerinde hazırlık maçı ve 452 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Birbirinden çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalara sahne olan turnuvada final heyecanı, Genç Erkekler, Veteran Erkekler ve Bayanlar kategorilerinde finale çıkmaya hak kazanan 12 takım arasında yaşandı. Turnuvada gün içinde yapılan karşılaşmaların ardından, Genç Erkekler kategorisinde A.F.B, Veteran Erkekler kategorisinde Milli Birlik ve Bayanlar kategorisinde AGN Vortex takımları şampiyon oldu.

Şampiyon takımlara ödüllerini, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Esenler Kaymakamı Adil Karataş ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu verdi. Şampiyon takımların her birine 6 bin TL, ikinci olan takımlara 4 bin TL, üçüncü olan takımlara 3 bin TL ve dördüncü olan takımlara ise bin TL tutarında spor mağazası hediye çeki ve basketbol topu gibi çeşitli hediyeler verildi.

Esenler'e spor yatırımları

Esenlerli basketbolseverlerin de büyük ilgi gösterdiği turnuva finalinde konuşan Başkan Tevfik Göksu, Esenler'de spora ve sporcuya yapılan yatırımlara devam edileceğini belirterek, Oruçreis Mahallesi'nde ve Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde de spor komplekslerinin açılacağının müjdesini verdi.

Kaynak: İHA