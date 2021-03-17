Onlarca kişinin koronavirüs kurallarına uymayarak eğlendiği Bebek Otel mühürlendi!

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Muzaffer Yıldırım'a ait olan Bebek'teki boğaz manzaralı otele parti yapılması nedeniyle baskın yapılmıştı. 90 kişinin eğlendiği otel, maske ve mesafeye kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

MÜHÜRLENDİ

Otel yönetiminin, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesindeki kuralları gerçek dışı kayıt tutarak delmeye çalıştığı tespit edildi. Bu nedenle Bebek Otel 5 gün süreyle kapatıldı.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır” yazısını asılarak oteli mühürledi.

312 BİN TL PARA CEZASI

Otelde maske ve mesafe kuralarına uymayan 90 kişinin hakkında toplamda 312 bin TL para cezası uygulanmıştı.

Haklarında uygulanan cezaya sinirlenen ve çekim yapılmasını engellemeye çalışan şahıslar sinirini gazetecilerden çıkarmış, saldırıda bulunmuş ve camdan meyve atmıştı.