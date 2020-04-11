Onlarca temizlik işçisi hem dans etti, hem ilçeyi temizledi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediye ekipleri, ilçeyi baştan sona temizleyip dezenfekte işlemi yaptı. Onlarca işçi zabıta aracından çalınan eğlenceli şarkılarla bu anlamlı mesaiyi zevkli hale getirdi. Zabıta araçlarından, "Ben sana yandım Zühtü ve erik dalı gevrektir" şarkıları çalınırken, işçiler de müziğin ritmine kendilerini kaptırıp hem oynadı hem temizlik yaptı.

Korona virüse karşı dezenfekte çalışması yapan Çınarcık Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakları temizlerken zabıta aracından çalınan müzikle de kendilerini izleyen vatandaşları eğlendirdi.

Sokağa çıkma yasağının bulunmadığı Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde belediye ekipleri kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Belediyenin ekipleri ilçenin cadde ve sokaklarında hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Dezenfektan malzemelerin yanı sıra mayi sabunlarının da kullanıldığı çalışmada ekipler, ilçenin cadde ve sokaklarını baştan aşağı yıkadı. Temizlik görevlileri de yoğun bir şekilde çalışırken, zabıta aracından yapılan müzikle de çalışmalarını eğlenceye dönüştürdüler.

"Evinde kal" çağrılarıyla ikametlerinde bekleyen vatandaşlar ise temizlik görevlilerinin bu yaptığı çalışmayla bir nebze de olsa eğlendiler.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer de yapılan çalışmaları yerinde takip ederek, "Vatandaşlarımıza evde kal çağrısını tekrarlıyoruz. Herşey onların güvenliği ve sağlığı için.Çınarcık Belediyesi 7 gün 24 saat onların hizmetkarıdır" dedi.

Kaynak: İHA