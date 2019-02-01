Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak taşınmasıyla ilgili çalışmalar başladı. Bu kapsamda onlarca tır dolusu malzeme İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

THY ve bazı iştiraklerinin İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri 1 Şubat itibariyle başladı. THY Yer İşletme ve THY Teknik A.Ş "nin kargo ve makinelerden oluşan onlarca tırlık malzemeleri İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Kargo bölümüne getirilen malzemelerin taşıma işlemi sırasında yükleme, sevkıyat ve indirme işlemlerinin el terminalleri vasıtasıyla kayıt altına alındığı ve tırların da online takip sistemi üzerinden canlı olarak izlendiği öğrenildi. Taşınma işlemlerinin Şubat ayı boyunca belirli program çerçevesinde devam edeceği, 1-2 Mart tarihlerinde ise büyük taşınma işleminin gerçekleşeceği belirtildi.

Kaynak: İHA