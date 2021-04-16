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  3. Onları ölüm bile ayıramadı! Yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

Onları ölüm bile ayıramadı! Yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

Burdur'da meydana gelen kaza hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti. 81 yaşındaki İbrahim Parlak olay yerinde yaşamını yitirirken, 73 yaşındaki eşi İlkay Parlak ise hastanede hayata gözlerini yumdu.

Onları ölüm bile ayıramadı! Yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

Burdur'da yaşanan kazada yaşlı çift hayatını kaybetti. Kaza, Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mevlüt Arıkan idaresindeki 07 CSK 09 plakalı kapalı kasa Mercedes marka kamyonet, İbrahim Parlak (81) yönetimindeki Wolksvagen marka 15 NE 560 hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sağlık ekipleri, sürücü Parlak'ın kaza yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Parlak'ın yanında bulunan eşi İlkay Parlak (73) ile diğer sürücü Mevlüt Arıkan ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı araçta bulunan eşi İlkay Parlak da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Arıkan ise hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Devlet Hastanesi morgu önüne gelen yaşlı çifttin kızı ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Onları ölüm de ayıramadı! Yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

Onları ölüm de ayıramadı! Yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

Onları ölüm de ayıramadı! Yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

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