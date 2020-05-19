Online Digitalization Summit başlıyor

Online Digitalization Summit, bazı üniversitelerin öğrenci kulüplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 21-22 Mayıs'ta katılımcılarıyla buluşacak.

Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan üniversiteler dijitalleşme ekseninde bir araya geliyor. Özyeğin Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Özyeğin OR, Bilkent Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Bilkent MEC ve yine bir üniversitenin öğrenci kariyer kulübü bir araya gelerek günümüzün en önemli konularından biri olan dijitalleşme üzerine online bir zirve düzenliyor. 21-22 Mayıs tarihlerinde saat 14.00-17.00 aralığında gerçekleşecek Online Digitalization Summit, birbirinden farklı sektörlerden dijital dünyaya önderlik eden alanında tecrübeli isimleri Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor. Quick Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleşecek online zirve, 10 oturumdan oluşacak ve destek sponsoru canliyayin.com üzerinden öğrencilerle buluşacak.

"Dijital dünyanın avantajlarını önemsiyoruz"

Dijitalleşmenin içinde bulunduğumuz çağın bir gerekliliği olduğunu belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Quick Sigorta olarak dijital dünyanın avantajlarını ve yenilikçi yanını her zaman önemsiyoruz. Bu noktada sorgulayan, üreten ve hep daha iyisine ulaşmak isteyen genç beyinlerin de desteklenmesi gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle üniversiteli gençlerimizin öncülüğünde hayata geçen bu organizasyonun ana sponsoru olmak ve değerli konuşmacıların fikirlerinden beslenmek bizim için çok önemli. Dijitalleşmeden bağımsız bir gelecek düşünmeyen herkesin bu online zirveye katılmasını öneriyorum" dedi.

Sektörün önemli isimleri bir araya geliyor

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Philip Moris Dijital Strateji ve Etkileşim Müdürü Utku Tarı, AliExpress Türkiye Müdürü ve aynı zamanda İTÜ Çekirdek'te mentor olan Yaman Alpata, Startup Trace CEO'su ve aynı zamanda CDO Türkiye İcra Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, Samsung Electronics CMO'su Ömer Barış Gökpınar, Microsoft Turkey CTO'su Onur Koç, Zoom Video Communications Emerging Markets Manager Emrah Aydın, Mercedes-Benz Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi - Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ve Quick Sigorta CDO'su Pınar Güzey gibi isimler de etkinliğe katılacak uzmanlar arasında yer alıyor. Etkinliğin medya sponsorluğunu Öğrenci Kariyeri.com, kariyer partneri Youthall, verilecek çeşitli ödüllerin çekiliş sponsorluğunu ise Morhipo ve Yves Rocher üstleniyor. Ayrıca etkinlik ana sponsoru Quick Sigorta'ya ait aplikasyonu indiren tüm katılımcılar Covid-19 destek paketine ücretsiz sahip oluyor.

Zirveye katılmak için online formu dolduran herkesin ücretsiz katılabileceği etkinlik hakkında detaylı bilgiye ve kayıt formuna https://www.youthall.com/event/online-digitalization-summit/ web sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İHA