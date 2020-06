Koronavirüs salgını teknolojinin sunduğu imkanlarla "canlı" bir öğretmen olmadan anaokuldan liseye kadar temel eğitim almanın bir hayal olmaktan çıkacağını ortaya koydu.

Çağımızın teknolojisi pek çok alanın dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Bugüne kadar değişime en çok direnen alanlardan biri olan eğitim metotları da teknolojiden nasibini alıyor. Teknolojik imkanların artmasıyla birlikte uzaktan öğrenme kavramı giderek yaygınlaşırken canlı bir öğretmen olmadan öğrenme şüphesi de ortadan kalkıyor. KPMG'ye göre, 2000 yılından bu yana yüzde 900'lük bir artışla eğitim sektöründe en hızlı büyüyen pazar; uzaktan öğrenme olurken, anaokuldan liseye kadarki temel eğitimleri kapsayan K-12 eğitimleri de hızla dijitalleşiyor. İsviçre'de Uluslararası Bern Okulu tarafından kurulan online okul IS Berne Online'ın Genel Müdürü Cody Claver, uzaktan eğitimin bir alternatif olmaktan çıkarak gereklilik haline gelmeye başladığını ve online okulların geleneksel eğitimin kurumlarının yerini almaya hazırlandığını söyledi.

'Salgın, online temel eğitimin bir alternatif olmadığını gösterdi'

Northeastern Üniversitesi'ne göre, ABD'li her 3 üniversite öğrencisinden en az biri online dersler alarak temel eğitimini destekliyor. Online eğitimin çağın gereklerine paralel olarak yaygınlaştığını ancak COVID-19 salgının bu süreci hızlandırdığını ifade eden Cody Claver, "Yeni tip koranavirüs krizi, 2020 ve 2021 akademik öğretim yıllarının nasıl ilerleyeceği konusunda şüphelere neden oluyor. Ortaya çıkan ekonomik belirsizlikler de özellikle Avrupa'daki birçok ebeveyn için endişe uyandırıyor. Bu süreçte hem ailelerin hem de öğrencilerin desteğine ise online okullar koşuyor. Böylece 21'inci yüzyıl becerilerini güçlendirmek için online öğrenmenin gerekli olduğunu fark edilirken online eğitim bir alternatif olarak değil, çok yönlü bir K-12 eğitiminin gerekli yönü olarak konumlanıyor" dedi.

'Online okul diplomaları tüm dünyada kabul görüyor'

Temel eğitim olarak ifade edilen K-12 eğitiminin yeniliğe çok açık olmadığını ancak ebeveynlerin hem eğitim maliyetleri hem de öğrencilerin verimi açısından online eğitimin sağladığı avantajları fark ettiğini belirten Claver, "2011 yılından bu yana IS Berne Online olarak yüksek eğitimli ve deneyimli öğretmenlerle eğitim maliyetlerini olabildiğince azaltıyor ve online K-12 eğitimlerini çağdaş ve herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda geleneksel okulların sunamayacağı program ve ders seçiminde esneklik sağlıyoruz. Öğrencilerin yalnızca güçlü bir internet bağlantısı ile dünyanın her yerinden IS Berne Online'ın bir parçası olmasına ve öğretmen destekli sınıflarda öğrenme koçları ve danışmanlar tarafından eğitim almalarına olanak sağlıyoruz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tüm dünyada kabul gören tamamen akredite bir ABD kolej diplomasıyla mezun ediyoruz" şeklinde konuştu.

