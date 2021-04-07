Online sınavda yapılmaması gerekenler 2021 | Online sınavda kopya çekme cezası nedir?
Koronavirüs salgını nedeniyle açık öğretim ve örgün öğretim sınavları online ortamda yapılıyor. Öğrenciler sınavlarına evlerinden kendi bilgisayarları aracılığıyla katılım sağlıyor. Okulların kopya çekme olayına karşı töleransları kesinlikle yok. Peki Online sınavda kopya çekme cezası nedir? İşte Online sınavda yapılmaması gerekenler 2021...
Okul sınavları, AÖL, AÖF sınavları bu yıl pandemi dolayısıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Salgının devam etmesi nedeniyle de bir süre daha sınavların online uygulanacağı tahmin ediliyor. Milyonlarca öğrencinin katıldığı online sınavlarda yapılmaması gerekenler haberimizde.
ONLİNE SINAVDA YAPILMAMASI GEREKENLER 2021
Online Sınav Sistemini daha iyi tanımanız için sınav öncesi tanıtım videosunu izlemeniz yararlı olacaktır.
Sınav esnasında “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda öğrenciye yeni bir sınav hakkı tanınamaz.
Sınavda web tarayıcınızın “Yenile” butonunu (F5) kullanmayınız.
Web tarayıcınızı kapatmayınız.
Web tarayıcınızda kullanılan kısayol tuşlarını sınav süresince kullanmayınız.
Web tarayıcınızın “Geri” butonuna kullanmayınız.
İnternet sağlayıcı cihazınızın gücünü kesmeyiniz ya da kapatmayınız.
ONLİNE SINAVDA KOPYA ÇEKME CEZASI NEDİR?
Öğrencilerin sınav sorularını ve/veya cevaplarını kopyalaması, dağıtması, paylaşması, çoğaltması, ya da yayınlaması
Sınava bir başkasının sokması
Web tarayıcısının özelliklerini sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde değiştirmesi
Sınav verilerini değiştirmek için teşebbüste bulunması yasaktır.
Online sınavda kopya çeken öğrenciler her okulun kendi kurallarına göre cezalandırılır. Örneğin ÖSYM sınavında kopya çekenler 2 yıl ÖSYM sınavlarına giremez. Okullar da uzaklaştırma cezası ve ya belirli bir süre sınavlara almayabilir.
Öte yandan başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, kopya çeken ve çektirilmesine imkan sağlayan kişilere resmi belgede sahtecilik suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.