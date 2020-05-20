Online World E-Commerce Forum, 10 ülkeden 6 bin şirketi ağırladı

Koronavirüs sebebiyle bu yıl online ve ücretsiz olarak düzenlenen Online E-Commerce Forum 2020, İngiltere'den ve farklı ülkelerden e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminin önemli firmalarını ağırladı. Türk firmaları, dünyanın pek çok yerinden firmalarla sanal ortamda bir araya geldi.

Uluslararası Online World E-Commerce Forum, İngiltere Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) organizasyon partnerliği ile 16 Mayıs Cumartesi günü sanal ortamda gerçekleştirildi. Türkiye Ticaret Bakanlığının da desteklediği forum, koronavirüs nedeniyle bu yıl DealRoom uygulaması üzerinden online olarak düzenlendi. Farklı ülkelerden çok sayıda firmayı bir araya getiren foruma, İngiltere başta olmak üzere 10 ülkeden 5 bin 642 firma katıldı. Koronavirüs sonrası yeni dönemin ele alındığı forumda konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, koronavirüs sonrası yeni dönemde e-ticaret ve e-ihracat kavramlarının daha sık duyulacağını vurguladı.

10 ülke, 15 oturum, 5 bin 642 firma, 2 bin 52 toplantı

E-ticaret ve e-ihracat ekosistemindeki paydaşlardan büyük ilgi gören forumda e-ihracat ve e-ticaret konularında dünyanın farklı ülkelerinden alanında uzman 34 konuşmacı yer aldı. Ödeme sistemlerinden lojistiğe, Avrupa pazarından pandemi nedeniyle değişen tüketici davranışlarına kadar birçok konu 15 farklı oturumda ele alındı. İngiltere başta olmak üzere 10 ülkeden 5 bin 642 firmanın katıldığı forumda tüm katılımcılar birbirleriyle mesajlaşma ve sanal odalarda birebir görüntülü görüşme imkanı da buldu. Bu sayede katılımcı firmalara gerçek bir etkinlik deneyimi yaşatılırken, Türk üreticiler, farklı ülkelerden katılan pazaryeri ve tedarikçi firmalarla eşleştirilerek, bir araya getirildi. Görüntülü canlı görüşmeler ile 2 bin 52 işbirliği toplantısı yapıldı.

Ömer Nart: "E-ticaret ve e-ihracat kavramlarını daha sık duyacağız"

Forumun açılış konuşmasını yapan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, sözlerine, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl World E-Commerce Forum'u İş Bankası ana ortaklığıyla tüm katılımcı firmalar için ücretsiz ve online olarak düzenlemeye karar verdik. Forumumuza katkı sunan partnerlere, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ediyorum" diyerek başladı.

Nart, konuşmasına "Dünya genelinde Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan önlemlerin yıkıcı etkilerine rağmen WORLDEF olarak, e-ihracat ve e-ticaret ekosisteminin gelişmesi, işbirliklerinin ve dayanışmanın devam etmesi ve bu süreçte firmaların daha çok ihtiyaç duyduğu networklere pozitif katkı sağlamak için bu yıl World E-Commerce Forum'u tüm katılımcı firmalar için ücretsiz yaptık. Öznesi olan İngiltere e-ticaret pazarı olan forum, her iki ülke için önemli bir e-ihracat potansiyeli barındırıyor. Sınır ötesi e-ticaret kapasitesini artırmak isteyen firmalar için de büyük bir fırsat sunuyor" şeklinde devam etti.

"Covid-19 sonrası ekonomide, ticarette, sosyal hayatta ve siyasette yeni şeyler söylenecek; her şey yeni normale göre düzenlenecek. Bu yeni dönemde daha fazla e-ticaret, daha fazla e-ihracat kavramı duyacağız" diyen Ömer Nart, Covid-19'un ekosisteme etkisi ile akademik kurullarının hazırladığı raporun Fortune Türkiye dergisinde yayınlanacağını ve haziran ayında tüm katılımcılarla paylaşılacağını vurguladı. Nart, "Aylardır hazırladığımız forumumuzun katılımcı sayısı şu anda 5 bini aştı. Bu vesile ile ana iş ortağımız Türkiye İş Bankası'na; organizasyon partnerlerimiz İngiltere Ticaret Bakanlığına ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne; katılımcı firmalara ve medya partnerlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Slater: "Türkiye'nin dijital potansiyeli çok yüksek"

Foruma online olarak evinden katılan İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de, Türkiye-İngiltere e-ticaret ilişkileri hakkında bilgiler verdi. Koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan yeni şeylerin bütün sektörleri kapsadığını ifade eden Slater, yabancı sermaye için çok cazip olan Türkiye'nin dijital potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Başkonsolos, bu tür etkinliklerin iki ülke arasında işbirliği kurabilmek için oldukça faydalı olduğunu kaydetti.

Slater, konuşmasında İngiltere'nin ekonomik büyüklüğünden bahsederek, ülkenin e-ticaret potansiyeline vurgu yaptı. Slater, şu ifadeleri kullandı; "İngiltere'de e-ticaret her yıl yüzde 10 oranında büyüyor. 2021 yılında bu oran tahminlerin üzerine çıkacak. İngiltere'deki online tüketiciler kendilerini e-ticarete çok erken adapte etti. İngiltere piyasası e-ticaret için çok ideal bir noktada. İnovatif teknoloji için de ideal ülkeyiz. Dil avantajı da İngiltere'yi Avrupa'da e-ticaret konusunda önemli aktör yapıyor. İngiltere, nakitsiz faaliyet yaygınlığı bakımından İsveç'ten sonra ikinci ülke. E-ticaret firmaları hükümet tarafından destekleniyor"

İngiliz başkonsolos Slater, İngiltere hükümetini koronavirüs pandemisi ile mücadele için destek paketleri hazırladığını; vergiden muafiyetler ve hibeleri destekleri sunulduğunu da anlattı. Judith Slater, İngiltere'de yatırım yapmak isteyen Türk e-ticaret firmalarına ekibi ile birlikte destek verdiklerine de dikkat çekti.

Edhem: "Türk firmaları İngiltere'de çok iyi sonuç alabilir"

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alderman Emma Edhem ise İngiltere'deki Türk üreticilere yönelik fırsatlardan bahsetti. E-ticaretin iş stratejisi geliştirme için önemli bir alan olduğunu ifade eden Edhem, Avrupa'da birçok şirketin merkezini İngiltere'ye taşıdığını belirterek, "İngiltere, Brexit'e rağmen Avrupa'da 500 milyon tüketiciye hitap edebiliyor. İngiltere'de piyasa çeşitliliği fazla olduğu için müşterilere kolay erişilebiliyor. Bölgede iş yapmak için en kolay ülke. Bu anlamda dünyada 7. sırada bulunuyoruz. Ülkemizin 65 milyon potansiyel müşteri kapasitesi var. Global inovasyon endeksine göre G20 ülkeleri arasında ikinci sıradayız" sözlerini kaydetti.

Uluslararası rekabete de değinen Edhem, İngiltere'de faaliyet göstermek isteyen firmaların yüksek standartları karşılaması halinde diğer firmalarla rekabet edilebileceğini söyledi. Alderman Emma Edhem, Türkiye'deki firmaların çok iyi faaliyetler yürüttüğünü de ifade ederek, İngiltere'de çok iyi sonuç elde edebileceklerini vurguladı. Edhem, derneğin faaliyetlerine de değindi; e-ticaret alanında dernek olarak firmalara destek verdiklerini ifade etti.

Paul Dwyer'den online konser

Forumun sonunda kendine özgü tarzı Türk ezgileri ile seslendiren ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer, evinden online konser verdi. Dwyer'in online performansı, pandemi sürecinde tüm katılımcılara moral oldu.

Koronavirüs sebebiyle ertelenmişti

World E-Commerce Forum 2020, bu yıl 15 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Shangri-la Hotel'de düzenlenecekti; ancak koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelendi. Organizasyon partnerleri, bunun üzerine forumu online düzenleme kararı aldı. Online videolu konferans uygulaması DealRoom aracılığı ile yapılan forum, bu çapta düzenlenen ilk online etkinlik oldu.

Katılımcı firmalar

Online World E-Commerce Forum 2020 etkinliğine katılan firmalardan bazıları şunlar; Digital Partners, London Bridge Project, AliExpress, Magnacca, Fruugo, ChannelEngine, Elearning Marketplace, Propars, Sefamerve, EY Parthenon, UND, PTS.

Kaynak: İHA