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Online yemek siparişine bayram güncellemesi: Perşembe gününden itibaren 01.00'e kadar hizmet verecek!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanma sürecinde, online yemek siparişine de güncelleme geldi. Bu kapsamda, normalde 24 saat hizmet veren işletmeler, bayram sebebiyle perşembe akaşamından itibaren gece 01.00'e dek sipariş teslimi yapabilecek.

Online yemek siparişine bayram güncellemesi: Perşembe gününden itibaren 01.00'e kadar hizmet verecek!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, artan vaka ve vefat sayılarının önüne geçebilmek amacıyla, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük tam kapanma sürecinde son haftaya girdik. Bayramda da devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamalarında, Ramazan ayı boyunca tüm gün sipariş teslimi yapabilen yemek yerlerinin, Ramazan'ın bitişi ve bayrama girilmesiyle birlikte gece 01.00'e dek yemek teslimatı yapabileceği öğrenildi.

ARAÇ KULLANMADAN TEMEL İHTİYAÇ ALIŞVERİŞİ SERBEST

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı süresince araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılardan 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayilerinden ise gün boyunca temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Online yemek siparişine bayram güncellemesi: Perşembe gününden itibaren 01.00'e kadar hizmet verecek!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam ediyor.

EKMEK ÜRETİMİ İÇİN SAAT SINIRLAMASI YOK

Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor.

Online yemek siparişine bayram güncellemesi: Perşembe gününden itibaren 01.00'e kadar hizmet verecek!

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, arife günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

Söz konusu iş yerleri, aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.

Online yemek siparişine bayram güncellemesi: Perşembe gününden itibaren 01.00'e kadar hizmet verecek!

13 MAYIS'TAN İTİBAREN GECE 01.00'E DEK

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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