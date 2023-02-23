Onni Hanninen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onni Hanninen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onni Hanninen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onni Hanninen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onni Hanninen 29 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onni Hanninen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Onni Hanninen'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Onni Hanninen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onni Hanninen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onni Hanninen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onni Hanninen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2021 yılında Ferencváros U19

25 Temmuz 2022 yılında FC Lahti

Onni Hanninen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onni Hanninen şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Onni Hanninen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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