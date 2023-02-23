Onni Suutari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onni Suutari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onni Suutari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onni Suutari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onni Suutari 29 Nisan 2003 tarihinde Raahe şehrinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onni Suutari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Onni Suutari'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Onni Suutari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onni Suutari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Onni Suutari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onni Suutari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında OLS

1 Ocak 2022 yılında AC Oulu

28 Temmuz 2022 yılında IF Gnistan

31 Aralık 2022 yılında AC Oulu

Onni Suutari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onni Suutari şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.