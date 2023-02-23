Onni Tiihonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onni Tiihonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onni Tiihonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onni Tiihonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onni Tiihonen 6 Haziran 2000 tarihinde Vantaa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Onni Jalmari Tiihonen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onni Tiihonen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESMA yapmaktadır. Onni Tiihonen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Onni Tiihonen'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onni Tiihonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onni Tiihonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onni Tiihonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onni Tiihonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında IF Gnistan

21 Ağustos 2020 yılında Pallokerho

31 Aralık 2020 yılında IF Gnistan

13 Şubat 2022 yılında AB Argir

1 Eylül 2022 yılında Daesti

23 Ocak 2023 yılında SSU Poli

Onni Tiihonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onni Tiihonen şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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