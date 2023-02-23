Onni Viljamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onni Viljamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onni Viljamaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Onni Viljamaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Onni Viljamaa 30 Nisan 2004 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Onni Viljamaa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ark Ratkaisut yapmaktadır. Onni Viljamaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Onni Viljamaa'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Onni Viljamaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Onni Viljamaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Käpylän
1 Ocak 2023 yılında KuPS
Onni Viljamaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Onni Viljamaa şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.