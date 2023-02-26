Onofre Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onofre Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onofre Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onofre Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onofre Mejia 24 Mart 1986 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Onofre Ramiro Mejía Mero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onofre Mejia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onofre Mejia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Onofre Mejia'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Onofre Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onofre Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onofre Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onofre Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mayıs 2005 yılında Peñarol

31 Aralık 2005 yılında Quevedo U20

6 Haziran 2006 yılında Santo Domingo

1 Ocak 2007 yılında Kulüpsüz

15 Mayıs 2007 yılında CA Green Cross

1 Ocak 2008 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2008 yılında Club Águilas

25 Ocak 2011 yılında CD Espoli

26 Şubat 2013 yılında LDU de Loja

27 Şubat 2016 yılında LDU Portoviejo

3 Ağustos 2016 yılında SD Aucas

18 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2018 yılında CD Olmedo

20 Temmuz 2018 yılında Técnico U.

23 Mart 2019 yılında CD América

13 Ocak 2020 yılında Santo Domingo

1 Temmuz 2020 yılında CS 3 de Julio

1 Ekim 2020 yılında Chacaritas FC

1 Mart 2021 yılında CS 3 de Julio

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2022 yılında CD La Union

18 Temmuz 2022 yılında Técnico U.

Onofre Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onofre Mejia şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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