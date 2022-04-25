ONS altın düştükçe düştü, gram altın kritik seviyeye kadar geriledi! Yatırımcı ne yapacağını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları...
ONS altın düştükçe düştü, gram altın kritik seviyeye kadar geriledi! Yatırımcı ne yapacağını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları...
ONS altının 1919 dolara kadar gerilmesi sonrası altın fiyatlarında yaşanan düşüş yeni haftada sürüyor. Gram altın 910 TL'ye kadar gelirken fiyatlardaki son durumu merak edenler için 25 Nisan 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...