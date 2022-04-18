ONS altın fırladı, gram altın zirveye çıktı! Yatırımcı yaptığı kârla köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ONS altın fırladı, gram altın zirveye çıktı! Yatırımcı yaptığı kârla köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ONS altının 1990 dolar seviyelerine çıkması sonrası gram altın altında yükselmeye başladı. Geçtiğimiz haftayı 930 TL altın kapatan gram altın 936 TL seviyelerine kadar yükselirken fiyatlardaki son durumu merak edenler için 18 Nisan 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...