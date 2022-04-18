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ONS altın fırladı, gram altın zirveye çıktı! Yatırımcı yaptığı kârla köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ONS altının 1990 dolar seviyelerine çıkması sonrası gram altın altında yükselmeye başladı. Geçtiğimiz haftayı 930 TL altın kapatan gram altın 936 TL seviyelerine kadar yükselirken fiyatlardaki son durumu merak edenler için 18 Nisan 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

ONS altın fırladı, gram altın zirveye çıktı! Yatırımcı yaptığı kârla köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 18 Nisan 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...