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ONS altın fırlayınca gram altın rekor kırdı! Ucuzdan altın alan yatırımcı paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Piyasalar, ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasına odaklanırken altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. ONS altın 1830 dolar seviyelerini de aşarken gram altın yükselişini sürdürerek 800 TL sınırında seyrediyor. İşte 10 Şubat 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...

ONS altın fırlayınca gram altın rekor kırdı! Ucuzdan altın alan yatırımcı paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları... 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 10 Şubat 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 