ONS altın fırlayınca gram altın rekor kırdı! Ucuzdan altın alan yatırımcı paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
ONS altın fırlayınca gram altın rekor kırdı! Ucuzdan altın alan yatırımcı paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Piyasalar, ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasına odaklanırken altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. ONS altın 1830 dolar seviyelerini de aşarken gram altın yükselişini sürdürerek 800 TL sınırında seyrediyor. İşte 10 Şubat 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...