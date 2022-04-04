ONS altın geri çekildi, gram ve çeyrek altın düşüşe geçti! Yüksek fiyattan altın alan yatırımcı kara kara düşünüyor! İşte güncel altın fiyatları...
ONS altın geri çekildi, gram ve çeyrek altın düşüşe geçti! Yüksek fiyattan altın alan yatırımcı kara kara düşünüyor! İşte güncel altın fiyatları...
ONS altında yaşanan gerilemenin devam etmesi sonrası altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Gram altın 906 TL, çeyrek altın ise 1489 TL seviyelerinden satılıyor. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 4 Nisan 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...