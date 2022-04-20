ONS altın öyle bir çakıldı ki gram altın rekor seviyeden sert düştü! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları IMF'nin birçok ülkenin enflasyon oranını revize etmesi, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve FED'in faiz artıracağına yönelik beklentiler nedeniyle ONS altın 1990 dolar seviyelerinden 1941 dolara kadar geriledi. Bunun sonucunda gram altın 914 TL seviyelerine kadar indi. İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba altın fiyatları...

1 13 Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 20 Nisan 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...