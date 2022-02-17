ONS altın son 8 ayın zirvesine çıktı, gram altın aniden fırladı! Ucuzdan altın alan yatırımcı köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
ONS altın son 8 ayın zirvesine çıktı, gram altın aniden fırladı! Ucuzdan altın alan yatırımcı köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
ONS altının yükselişe geçmesinin ardından gram altın da paralel bir ivme gösterince fiyatı yükseldi. Gram altın 820 TL seviyelerine kadar çıkarken son durumu merak edenler için 17 Şubat 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...