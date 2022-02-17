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  3. ONS altın son 8 ayın zirvesine çıktı, gram altın aniden fırladı! Ucuzdan altın alan yatırımcı köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

ONS altın son 8 ayın zirvesine çıktı, gram altın aniden fırladı! Ucuzdan altın alan yatırımcı köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

ONS altının yükselişe geçmesinin ardından gram altın da paralel bir ivme gösterince fiyatı yükseldi. Gram altın 820 TL seviyelerine kadar çıkarken son durumu merak edenler için 17 Şubat 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

ONS altın son 8 ayın zirvesine çıktı, gram altın aniden fırladı! Ucuzdan altın alan yatırımcı köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları... 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 17 Şubat 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...