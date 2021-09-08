ONS altın yükseldi, altın fiyatları yeniden fırladı! İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa altın fiyatları
ONS altın yükseldi, altın fiyatları yeniden fırladı! İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa altın fiyatları
8 Eylül 2021 Çarşamba gününde altın fiyatları bir önceki güne yükselişle güne başladı. Özellikle ONS altındaki yükseliş gram altında yükselişe neden oldu. Peki tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa altın fiyatları...