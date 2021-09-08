ONS altın yükseldi, altın fiyatları yeniden fırladı! İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa altın fiyatları

Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altının fiyatları gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 8 Eylül 2021 Çarşamba gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...