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  3. ONS altındaki dalgalanma piyasayı alt üst etti! Gram ve çeyrek altın yeniden düştü! Yatırımcı fiyatları takipte! İşte güncel altın fiyatları

ONS altındaki dalgalanma piyasayı alt üst etti! Gram ve çeyrek altın yeniden düştü! Yatırımcı fiyatları takipte! İşte güncel altın fiyatları

ONS altının fiyatında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle gram ve çeyrek altın 6 Nisan 2022 Çarşamba gününe düşüşle başladı. Gram altın 910 TL'nin altına gerilirken son durumu merak edenler için serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

ONS altındaki dalgalanma piyasayı alt üst etti! Gram ve çeyrek altın yeniden düştü! Yatırımcı fiyatları takipte! İşte güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 6 Nisan 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...