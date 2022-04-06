ONS altındaki dalgalanma piyasayı alt üst etti! Gram ve çeyrek altın yeniden düştü! Yatırımcı fiyatları takipte! İşte güncel altın fiyatları
ONS altındaki dalgalanma piyasayı alt üst etti! Gram ve çeyrek altın yeniden düştü! Yatırımcı fiyatları takipte! İşte güncel altın fiyatları
ONS altının fiyatında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle gram ve çeyrek altın 6 Nisan 2022 Çarşamba gününe düşüşle başladı. Gram altın 910 TL'nin altına gerilirken son durumu merak edenler için serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...