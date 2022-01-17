Önümüzdeki sezon Löw'ü getirmeyi planlayan Fenerbahçe'ye kötü haber! İşler bir anda sarpa sardı!

Ara transfer dönemine teknik direktörsüz girilen ve deneyimli isimlerle görüşülen Fenerbahçe'de bu görüşmelerden sonuç çıkmayınca sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile el sıkılmıştı. Sezon sonu Alman teknik direktör Jöachim Löw'ü takımın başına getirmek isteyen Ali Koç prensip anlaşmasına vardı. Ancak tam her şey güzel gidiyor derken Paris Saint Germain'in de hocaya talip olması ibreyi bir anda tersine çevirdi.

PSG DEVREYE GİRDİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmayı planlayan Fransız ekibinde göreve getirilmesi düşünülen isim Jöachim Löw. Deneyimli teknik adamın bu haberi çeşitli aracıların iletmesiyle öğrendiği ve aklının karıştığı ifade edildi. Böylelikle Fenerbahçe'nin büyük aşama katettiği Alman çalıştırıcı yeniden zora girdi.

JÖACHİM LÖW, ALİ KOÇ'UN SON ŞANSI

Fransa'dan gelen bu haberin üzerine Fenerbahçe'nin teklifini yanıtlamayan ve biraz süre isteyen Jöachim Löw için Ali Koç yeniden harekete geçti. Bütün planlarını Löw'e göre yapan Koç, hata yaparak taraftarların gözündeki son şansını da kaybetmek istemiyor. Bu kapsamda yeniden bir görüşme talep eden Ali Koç yarın Londra'dan Almanya'ya uçacak.

TÜM TALEPLERİ KABUL EDİLMİŞTİ

PSG iddiaları henüz ciddileşmeden hocayla görüşerek aklının karışmasını önlemek isteyen Ali Koç, deneyimli çalıştırıcıdan söz almak istiyor. Fenerbahçe'den istediği tüm talepler kabul edilen Jöachim Löw'ün yeni isteklerinin olup olmadığı bilinmezken, yarınki görüşmenin büyük önem taşıdığı ve Ali Koç'un hocayı ikna etmek için şartları zorlayabileceği ifade ediliyor.