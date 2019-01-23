Önüne çıkan köpeklere çarpmamak için canından oluyordu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü önüne çıkan köpeklere çarpmamak için kaza yaptı. Kaza sonrası ölümden dönen sürücü canını zor kurtardı.

Kaza, Malkara ilçesi D-110 yan yol üzeri Deveci Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yengeç yönetimindeki 59 AAC 794 plakalı otomobili ile seyir halindeyken önüne çıkan köpeklere çarpmamak için direksiyonu kırarak kaza yaptı. Yengeç, kaza sonrası alev alan aracından çıkarak yara almadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.

"5 köpek önüme çıktı"

Kazayla ilgili konuşan sürücü Ali Yengeç, "İşten çıktım, eve gidiyordum. Yaklaşık 5 köpek yolda önüme çıktı. Ben de onları ezmemek için direksiyonu kırdım ve kaza yaptım. Araç alev alev yanmaya başladı." dedi.

Kaynak: İHA