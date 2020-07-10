Onur Air, Türkiye'nin en büyük 110. şirketi oldu

İSTANBUL (AA) - Onur Air, Fortune 500 araştırmasının 2019 sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük 110. şirketi oldu.

Onur Air'in açıklamasına göre, Fortune Dergisi tarafından her yıl hazırlanan ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı "Fortune 500 - 2020" listesi açıklandı.

Farklı sektörlerden 500 şirketin, 2019 yılındaki net satışlarına göre belirlenen listede Türkiye'nin en köklü havayollarından Onur Air, 3 milyar 127 milyon 10 bin 71 liralık satış geliriyle 110. sırada yer aldı.

Araştırmaya göre Onur Air, 2019'da performansı en yüksek şirketler sıralamasında 16'ncı, İstanbul merkezli en büyük şirketler arasında ise 65'inci sırada kendine yer buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında bulunmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Tosun, "2019, bizim açımızdan ihracat anlamında çok verimli bir yıl oldu ve 3 milyar liranın üzerinde satış gelirine ulaştık. Gelirinin büyük bölümünü yurt dışı satışlarından elde eden Onur Air böylece ülkeye döviz getiren en büyük ihracat şirketleri arasında da yer alma başarısını gösterdi." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA