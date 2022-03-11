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  3. Onur Akay açıkladı: Ozan Çolakoğlu, Gülşen'i boşuyor! Açık kostümlerine göz yumarken kucak dansı ve Lolipop'a katlanamadı!

Onur Akay açıkladı: Ozan Çolakoğlu, Gülşen'i boşuyor! Açık kostümlerine göz yumarken kucak dansı ve Lolipop'a katlanamadı!

Ünlüler dünyasının felaket tellalı olarak tanınan ismi Onur Akay, Ozan Çolakoğlu'nun ve Gülşen'in boşanacağını iddia etti.

Onur Akay açıkladı: Ozan Çolakoğlu, Gülşen'i boşuyor! Açık kostümlerine göz yumarken kucak dansı ve Lolipop'a katlanamadı! 1110

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun boşanma aşamasına geldiğini duyurdu.