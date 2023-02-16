Onur Alsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Alsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Alsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Alsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Alsu 11 Ocak 1996 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Alsu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Babac Sport & Management yapmaktadır. Onur Alsu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Onur Alsu'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onur Alsu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/onuralsu23/

Onur Alsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Alsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onur Alsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Alsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Elazığspor

8 Eylül 2017 yılında Elaziz Belediye

30 Haziran 2018 yılında Elazığspor

21 Ocak 2021 yılında 68 Aksaray Bld

1 Temmuz 2021 yılında Siirt İÖİ

20 Ağu 2022 yılında Artvin Hopaspor

6 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Ağrı 1970 Spor

Onur Alsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Alsu şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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