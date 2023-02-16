Onur Ari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Ari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Ari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Ari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Ari 4 Mart 2001 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Onur Arı şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Ari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Ari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 18 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Onur Ari'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Onur Ari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Ari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Onur Ari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Ari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Eskişehir U19

20 Ocak 2019 yılında Eskişehir U21

1 Temmuz 2019 yılında Eskişehir U19

18 Ekim 2020 yılında Eskişehirspor

Onur Ari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Ari şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Eskisehirspor (2012-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.