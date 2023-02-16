Onur Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Arslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Arslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Arslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Arslan 9 Mart 2001 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Arslan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Arslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 29 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Onur Arslan'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onur Arslan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hask.onur12/

Onur Arslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Arslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Onur Arslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Arslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Osmanlıspor U19

27 Eylül 2019 yılında Yurtkur

29 Eylül 2020 yılında 68 Aksaray Bld

Onur Arslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Arslan şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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