Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan yeni aşıklar 24 yaşında Onur Bay ve güzel oyuncu Dilara Aksüyek çifti Cihangir'de görüntülendi.

Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitiren Dilara Aksüyek yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, 'Arka Sokaklar' dizisinin Tekin’i Onur Bay’la Cihangir’deki bir mekanda objektife takılmıştı.

Ünlü çift birlikte yeniden Cihangir’de görüntülendi.

Bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen yeni aşıklar keyifli halleriyle dikkat çekti.

33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay’ı gece boyunca öpücüklere boğmuştu.