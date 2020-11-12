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Onur Bay ve Dilara Aksüyek, Cihangir'de kameralara takıldı

Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Onur Bay ve güzel oyuncu Dilara Aksüyek geçtiğimiz günlerde birbirlerini öpücüklere boğarken görüntülenmişti. Çiçeği burnunda çift son olarak Cihangir’de görüntülendi.

Onur Bay ve Dilara Aksüyek, Cihangir'de kameralara takıldı

Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan yeni aşıklar 24 yaşında Onur Bay ve güzel oyuncu Dilara Aksüyek çifti Cihangir'de görüntülendi.

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Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitiren Dilara Aksüyek yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, 'Arka Sokaklar' dizisinin Tekin’i Onur Bay’la Cihangir’deki bir mekanda objektife takılmıştı.

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Ünlü çift birlikte yeniden Cihangir’de görüntülendi.

Bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen yeni aşıklar keyifli halleriyle dikkat çekti.

Dilara

33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay’ı gece boyunca öpücüklere boğmuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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