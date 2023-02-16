Onur Bayramoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Bayramoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Onur Bayramoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Onur Bayramoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Onur Bayramoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Bayramoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Bayramoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Bayramoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Bayramoglu 4 Ocak 1990 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Onur Bayramoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Bayramoglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Bayramoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Onur Bayramoglu'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onur Bayramogluboyu ve yaşı kaç

Onur Bayramoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Bayramoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Onur Bayramoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Bayramoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2008 yılında Bozüyükspor

4 Ağu 2009 yılında Beşiktaş U21

1 Temmuz 2010 yılında Beşiktaş

5 Ocak 2012 yılında Gençlerbirliği

22 Ocak 2013 yılında Karşıyaka

30 Haziran 2013 yılında Gençlerbirliği

26 Temmuz 2013 yılında Eskişehirspor

6 Eylül 2013 yılında Bozüyükspor

31 Aralık 2013 yılında Eskişehirspor

23 Ağu 2016 yılında Ankaragücü

31 Ocak 2017 yılında Pendikspor

26 Temmuz 2017 yılında Kahramanmaraş

26 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2019 yılında Eskişehirspor

Onur Bayramoglu kimdir

Onur Bayramoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Bayramoglu şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DSI Bentspor

Onur Bayramoglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Onur Bayramoglu nereli

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