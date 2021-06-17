Onur belgesi seçili öğrencilere verilir ve diğer başarı belgelerinden farklı değerlendirme kriterine sahiptir. Onur belgesi verilecek kişinin takdir ve teşekkür alıp almadığına bakılmaz. Peki Onur Belgesi kimlere verilir? Onur Belgesi nedir, ne işe yarar? Onur Belgesi kaç puanla alınır 2021? İşte, onur belgesi hakkında bilgiler...

ONUR BELGESİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

2020-2021 eğitim yılı 2 Temmuz'da sona erecek. Ancak öğrenciler karnelerini 18 Haziran'da dijital ortamda görebilecek. Öğrenciler, okullarda verilen onur belgesi, takdir ve teşekkür belgeleri ile ilgili araştırma yapıyor.

Onur belgesi; örnek davranış sergileyen, yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev alan öğrencilere verilmektedir.

ONUR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2021?

Onur Belgesi için puan durumundan çok öğrencinin davranışlarına bakılır.

İşte Resmi Gazete’de yer alan Onur belgesi alma şartları;

(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

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