Onur Büyüktopçu'dan sevenlerine müjdeli haber!

Bir çok televizyon programında sunuculuk yapan ve son olarak Gelinim Mutfakta adlı gündüz kuşağı programının sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu yeni yılda farklı projelerle ekranlarda olacağı müjdesini verdi.

Dizi ve program teklifleri aldığını söyleyen ünlü oyuncu ve sunucu, "Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşen bir durum yok. Ama bu yıl ya dizi ya da tekrar güzel bir programlarda ekranlarda olacağım." açıklamasında bulundu.

Gelinim Mutfakta programından ayrılan Onur Büyüktopçu İstanbul yakınlarında kısa bir doğa tatili yapacağını söyledi ve; "Biraz kalabalıktan uzaklaşmak istedim. Öncesinde de bir kaç almam gereken ürün vardı, o yüzden günün erken saatinde buraya geldim" açıklamasında bulundu.