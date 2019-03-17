Onur Büyüktopçu'ya mahrem fotoğraflarıyla şantaj!
Yemekteyiz programının sevilen sunucusu Onur Büyüktopçu'ya, kendi özel görüntüleriyle şantaj yapıldı. Sosyal medya aracılığıyla tehdit edilen Büyüktopçu, mesajı gönderenin arkadaşı olduğunu öğrendi.
Bir şantajcı, Onur Büyüktopçu'yu, kendisine ait cinsel içerikli video ve fotoğrafların basına vereceğini iddia ederek tehdit etti. Şantaj yapan kişinin, yakışıklı oyuncunun arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
Oyuncu Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait cinsel içerikli video ve fotoğrafların yer aldığı bir mesaj gönderildi. Sosyal medyadan mesajı yollayan kişi, görüntüleri internete sızdırma tehdidiyle 50 bin lira istedi.
ŞANTAJCI ARKADAŞI ÇIKTI
Büyüktopçu, şantajcının banka hesabına 50 bin lira yatırdı. Ardından konuyu araştıran ünlü oyuncu, mesajı gönderen kişinin arkadaşı olduğunu öğrendi. Büyüktopçu, şantajın devam etmesi üzerine savcılığa başvurdu.
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