Onur Cakmakci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Cakmakci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Cakmakci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Cakmakci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Cakmakci 2 Mart 1992 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Onur Çakmakcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Cakmakci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Cakmakci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Onur Cakmakci'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onur Cakmakci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Cakmakci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onur Cakmakci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Cakmakci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2012 yılında Çankırıspor

30 Haziran 2013 yılında Eskişehir U21

29 Ağu 2013 yılında Çankırıspor

31 Ocak 2014 yılında Eskişehir U21

1 Şubat 2014 yılında 1930 Bafra Spor

30 Haziran 2014 yılında Eskişehir U21

15 Ağu 2014 yılında Etimesgut Bld

30 Haziran 2015 yılında Eskişehir U21

14 Ağu 2015 yılında Tavşanlı Linyit

30 Haziran 2016 yılında Eskişehir U21

20 Eylül 2016 yılında Karaman Bld

18 Ağu 2017 yılında TM Kırıkkalespor

28 Ağu 2018 yılında Çerkezköy 1911

22 Eylül 2018 yılında Sandıklıspor

22 Ağu 2019 yılında Büyük Anadolu

7 Eylül 2020 yılında Uzunköprüspor

25 Ocak 2021 yılında Bayburt Öİ

9 Ağu 2021 yılında Büyük Anadolu

Onur Cakmakci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Cakmakci şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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