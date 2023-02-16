Onur Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Civelek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Onur Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Onur Civelek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Onur Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Civelek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Civelek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Civelek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Civelek 13 Mayıs 1998 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Civelek Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Civelek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Onur Civelek'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onur Civelekboyu ve yaşı kaç

Onur Civelek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Civelek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Onur Civelek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Civelek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2016 yılında Ç. Rizespor U21

30 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ağu 2019 yılında Pazarspor

12 Ocak 2022 yılında Düzcespor

26 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

30 Haziran 2023 yılında Düzcespor

Onur Civelek kimdir

Onur Civelek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Civelek şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Onur Civelek nereli

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