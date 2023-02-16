Onur Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Demir 22 Ocak 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Demir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Demir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Onur Demir'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onur Demir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/demironur53/

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Onur Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Onur Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Altınordu U21

1 Temmuz 2017 yılında Altınordu

12 Ocak 2018 yılında Erzin Belediye

30 Haziran 2018 yılında Altınordu

31 Ağu 2018 yılında Tokatspor

31 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

22 Ağu 2019 yılında Modafen

27 Ağu 2021 yılında 1954 Kelkit Bld

Onur Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Demir şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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