Onur Gencer kimdir? Kaç yaşında? | İzmir HDP il binasına saldıran Onur Gencer hayatı

HDP İzmir il binasında, bugün öğle saatlerinde yaşanan ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili olduğu belirlenerek polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin kimliği, Onur Gencer olarak açıklandı. Sosyal medya hesaplarında yer alan silahlı fotoğraflarla dikkat çeken Gencer hakkında vatandaşlar, arama motorlarında, Onur Gencer kimdir? | İzmir HDP il binasına saldıran Onur Gencer hayatı konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ONUR GENCER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? | İZMİR HDP İL BİNASINA SALDIRAN ONUR GENCER HAYATI

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan HDP il binasına yaptığı silahlı saldırı ile parti çalışanı Deniz Poyraz'ın ölümüne sebep olan, parti binasından sokağa rastgele ateş açan ve binayı ateşe veren Orhan Gencer'in eski sağlık çalışanı olduğu öğrenildi. İzmir Valiliği yetkililerince yapılan açıklamada, şahsın sağlık çalışanıyken istifa ettiği belirtildi. Gencer'in 27 yaşında olduğu öğrenildi.

Onur Gencer'in silahla HDP İzmir İl binasını basmasının ve 7 katlı binada rastgele ateş açmasının ardından parti çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen özel harekat polislerinin müdahalesiyle şüpheli kısa sürede yakalanırken İzmir Valiliği ve parti yönetimi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan Gencer, polislerce gözaltına alındı.

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HDP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada da bir süredir partilerinin hedef gösterildiği iddia edilerek, bunun sonucunda İzmir İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırıda bulunulduğu ve bir parti çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

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Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.