Onur Kintas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Kintas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Kintas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Onur Kintas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Onur Kintas 1 Ocak 1992 tarihinde Mugla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Onur Kıntaş şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Onur Kintas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Kintas, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Onur Kintas'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Onur Kintas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Onur Kintas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.
Onur Kintas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Onur Kintas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Ağu 2010 yılında Konyaspor U21
10 Ekim 2011 yılında Karşıyaka U21
15 Ağu 2012 yılında Karşıyaka
1 Eylül 2012 yılında Belediye Bingöl
16 Mayıs 2013 yılında Karşıyaka
15 Ağu 2014 yılında Batman Petrol
22 Ocak 2015 yılında Çine Madranspor
2 Temmuz 2015 yılında Karşıyaka
28 Ağu 2015 yılında Çine Madranspor
17 Aralık 2015 yılında Karşıyaka
7 Ocak 2016 yılında Gaziosmanpaşa
30 Haziran 2016 yılında Karşıyaka
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
9 Ocak 2020 yılında Karşıyaka
1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz
21 Ocak 2022 yılında Sancaktepe FK
31 Ağu 2022 yılında Turgutluspor
Onur Kintas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Onur Kintas şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.
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