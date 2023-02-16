Onur Kolay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Kolay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Kolay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Kolay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Kolay 29 Ocak 1991 tarihinde Corum şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Kolay Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Öner Karalar yapmaktadır. Onur Kolay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Onur Kolay'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Onur Kolay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Kolay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onur Kolay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Kolay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bugsaş Spor

31 Ağu 2010 yılında Bursa Nilüfer

7 Ocak 2014 yılında Şanlıurfaspor

15 Ocak 2015 yılında Aydınspor 1923

30 Haziran 2015 yılında Şanlıurfaspor

28 Ağu 2015 yılında Hatayspor

12 Ocak 2016 yılında İstanbulspor

1 Temmuz 2018 yılında Manisa BB

26 Ağu 2020 yılında Çorum FK

1 Şubat 2021 yılında Şanlıurfaspor

31 Mayıs 2021 yılında Çorum FK

2 Eylül 2021 yılında Bayburt Öİ

7 Temmuz 2022 yılında Karşıyaka

Onur Kolay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Kolay şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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