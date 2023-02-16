Onur Ozalgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Ozalgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Ozalgan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Ozalgan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Ozalgan 27 Ağu 1994 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Onur Behiç Özalgan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Ozalgan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Ozalgan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Onur Ozalgan'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onur Ozalgan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozalgan33/

http://www.facebook.com/ozalgan33

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Onur Ozalgan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Ozalgan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Onur Ozalgan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Ozalgan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2009 yılında Derince Bld Alt

14 Ekim 2011 yılında Körfez SK Alt

7 Mart 2013 yılında Körfez FK

1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

20 Ağu 2021 yılında Alanya Kestel

Onur Ozalgan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Ozalgan şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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