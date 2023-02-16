Onur Oztonga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Oztonga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Oztonga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Oztonga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Oztonga 6 Ocak 2000 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Oztonga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Oztonga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Onur Oztonga'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onur Oztonga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Oztonga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Onur Oztonga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Oztonga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2017 yılında Kocaelispor

20 Ocak 2021 yılında E. Erokspor

30 Haziran 2021 yılında Kocaelispor

10 Temmuz 2021 yılında Fethiyespor

30 Haziran 2022 yılında Kocaelispor

26 Ağu 2022 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2023 yılında Kocaelispor

Onur Oztonga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Oztonga şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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