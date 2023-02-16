Onur Paksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Paksoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Paksoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Paksoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Paksoy 13 Haziran 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Paksoy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Paksoy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Onur Paksoy'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Onur Paksoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paksoy88/

Onur Paksoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Paksoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onur Paksoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Paksoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Altay SK

1 Ağu 2017 yılında Tuzlaspor

23 Ağu 2019 yılında Diyarbekir Spor

3 Ağu 2020 yılında Tuzlaspor

1 Eylül 2020 yılında Ofspor

29 Temmuz 2022 yılında Alanya Kestel

12 Ocak 2023 yılında Kuşadasıspor

Onur Paksoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Paksoy şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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