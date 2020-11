YouTube fenomeni Danla Bilic'in, paylaşımı sonrası Onur Seyit Yaran merak konusun oldu.Ünlü fenomenin, Onur Seyit Yaran'a platonik aşk beslediği iddia edildi. Peki Onur Seyit Yaran kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim aldı. Onur Seyit Yaran, satranç sporcusudur.

Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisidir.

Şişli'de 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışmalarında birinci olan Onur Seyit Yaran silahla yaralanmıştı. Onur Seyit Yaran'ı yaralayan kişi yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Onur Seyit Yaran'ın oynadığı diziler:

2019 – Vuslat

2018 – Kalk Gidelim

