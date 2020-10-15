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Onur Ünlü'nün ihanet gecesi! Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı?

Ünlü yönetmen Onur Ünlü uzun süredir beraber olduğu güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? Uçankuş kameralarına yansıyan ihanet gecesinin ardından tarafların neler söyleyeceği merak konusu oldu.

Ünlü yönetmen Onur Ünlü kendinden 18 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? Uzun zamandır Hazar Ergüçlü ile birlikte olan ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün ihanet anları saniye saniye kameralara yansıdı. 

Onur Ünlü'nün ihanet gecesi! Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı?

Uçankuş'un haberine göre 45 yaşındaki ünlü yönetmen dün akşam Cihangir'de bir mekanda genç bir kadınla samimi anlar yaşadı. Bu anların kameralara yansıdığından habersiz olan Onur Ünlü genç kadınla sarmaş dolaş görüntülendi. 

Onur Ünlü'nün ihanet gecesi! Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı?

Onur Ünlü'nün ihanet gecesi! Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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