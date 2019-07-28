Onuralp Pınar Karşıyaka'da
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig temsilcisi Pıınar Karşıyaka bir transfere daha imza attı.
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig temsilcisi Pıınar Karşıyaka bir transfere daha imza attı.
Son olarak Amerikalı oyun kurucu Tony Taylor'ı renklerine bağlayan Kaf-Kaf, geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen 20 yaşındaki Onuralp'le de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Onuralp Bitim geride kalan sezon 20 maçta forma giyip 3,9 sayı ortalamasına ulaştı ve Anadolu Efes'te şampiyonluk yaşadı.
DHA
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