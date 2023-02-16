Onurcan Piri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onurcan Piri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Onurcan Piri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Onurcan Piri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Onurcan Piri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onurcan Piri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onurcan Piri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onurcan Piri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onurcan Piri 28 Eylül 1994 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onurcan Piri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onurcan Piri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Giresunspor futbol takımında oynamaktadır. Giresunspor takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Onurcan Piri'nin Giresunspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onurcan Piriboyu ve yaşı kaç

Onurcan Piri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onurcan Piri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Onurcan Piri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onurcan Piri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Giresunspor

17 Ocak 2014 yılında Bursaspor

10 Nisan 2015 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2015 yılında K. Erciyesspor

11 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

12 Ağu 2016 yılında Ankara Adliye

3 Ağu 2018 yılında Y. Çorumspor

20 Ağu 2019 yılında Bursaspor

17 Ocak 2020 yılında Giresunspor

Onurcan Piri kimdir

Onurcan Piri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onurcan Piri şuan Giresunspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1957 Espiyespor (2005), Giresunspor (2005-2012)

Onurcan Piri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Onurcan Piri nereli

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