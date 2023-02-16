Onurhan Uyanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onurhan Uyanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onurhan Uyanik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onurhan Uyanik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onurhan Uyanik 26 Nisan 2002 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Onurhan Uyanık şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onurhan Uyanik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onurhan Uyanik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 21 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Onurhan Uyanik'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Onurhan Uyanik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onurhan Uyanik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onurhan Uyanik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onurhan Uyanik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Eskişehir U19

21 Ekim 2020 yılında Eskişehirspor

Onurhan Uyanik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onurhan Uyanik şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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